Xiaomi выпустила роутер Mi Router 4 Pro за $28

Маршрутизатор поддерживает новый стандарт Wi-Fi 6.

Компания Xiaomi выпустила новый маршрутизатор Mi Router 4 Pro. Новинка представляет собой обновлённую версию Mi Router 4, которая была выпущена в 2018 году.

В новый роутер были внесены некоторые улучшения, среди которых пять антенн (у Mi Router 4 – четыре). Также маршрутизатор поддерживает не только Wi-Fi 5, но и новый стандарт Wi-Fi 6. В роутере поддерживается двухдиапазонная частота – 2,4 ГГц и 5 ГГц.

Одновременно к роутеру можно подключить до 128 устройств. Стоимость Xiaomi Mi Router 4 Pro составляет 199 юаней (около $28).

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Фото: Xiaomi