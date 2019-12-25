Xiaomi распродает со скидкой смартфоны в России

Максимальная скидка – 10 тысяч рублей.

Китайская компания на территории России запустила новую акцию под названием "Выпускная распродажа", которая продлится до 6 июля. В зависимости от выбранного смартфона, можно получить скидку до 4 тысяч рублей.

При этом скидки будут действовать не только на смартфоны, но и на другие аксессуары бренда. Самая большая скидка действует на смартфон Xiaomi Mi 9T, популярный Redmi Note 8 Pro можно купить на три тысячи дешевле.

При покупке Xiaomi Mi 10 или Redmi Note 9 Pro можно за рубль приобрести фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 NFC. Его обычная стоимость – 3 990 рублей.

Смартфоны Xiaomi 2021 года окажутся дороже нынешних флагманов.

Фото: weibo/ Redmi红米手机