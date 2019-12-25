Смартфоны Xiaomi 2021 года окажутся дороже нынешних флагманов

Мобильная платформа станет дороже на $100.

Флагманские телефоны этого года на базе однокристальной системы Snapdragon 865 продаются по более высоким ценам, чем их предшественники. Согласно информации, которая поступает из Южной Кореи говорится, что в следующем году смартфоны будут стоить еще больше.

Цена мобильной платформы Snapdragon 875 составит около 250 долларов. Сюда входят однокристальная система и модем Snapdragon X60 для работы в 5G.

Сейчас компаниям Snapdragon 865 предлагается по цене от 150 до 160 долларов. А уже Snapdragon 875 окажется на 100 долларов дороже. Система будет впервые установлена на новых флагманах Xiaomi и Samsung в начале 2021 года.

Браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 с NFC появился в России.

Фото: Xiaomi Russia