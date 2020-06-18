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nastya960
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Браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 с NFC появился в России

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Его стоимость почти 4 тысячи рублей.

Xiaomi в конце мая представила версию браслета Mi Smart Band 4 с модулем для бесконтактной оплаты и теперь его можно купить и в России.

Фитнес-браслет стал доступен для заказа в розничных магазинах партнеров и на официальном сайте производителя с 16 июня. Браслет можно заказать за 3990 рублей. Версию без функции бесконтактной оплаты можно приобрести за 2990 рублей. В России браслет работает с картами MasterCard.

Смарт-браслет от обычной версии отличается только наличием датчика NFC и батареей (125 мАч против 135 мАч).

Ранее компания Xiaomi устроила официальную презентацию Mi Band 5.

Видео: YouTube/ Xiaomi India

 

Теги: xiaomi
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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