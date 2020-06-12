Mi Band 5 получил более 100 новых анимированных циферблатов с персонажами популярных анимационных сериалов.

В пятницу, 12 июня, стало известно о том, что Компания Xiaomi устроила официальную презентацию Mi Band 5. Об этом сообщается в официальном аккаунте продукта на китайской платформе Weibo.

Новинка получила 100 новых анимированных циферблатов с персонажами популярных анимационных сериалов. Отмечается, что Mi Band 5 получил 1,2-дюймовый цветной AMOLED-дисплей, пульсометр, новую зарядку и женский календарь и 11 видов тренировок.

Mi Band 5 выйдет 18 июня и стоимость базовой версии составит около 1,8 тысячи рублей.

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Видео:Lin Larwrence/YouTube