Отмечается, что всего были удалены 23 750 аккаунтов из-за подозрения в "информационных операциях".

Twitter заблокировал более тысячи аккаунтов из России. Причина, по версии компании, в "информационных операциях", которые велись в интересах Турции, Китая и РФ.

Всего под данным предлогом заблокировали более 32 тысяч каналов. Twitter считает, что сообщения нарушают правила социальной сети, поэтому администрация их удалила.

Отмечается, что были удалены 23 750 аккаунтов, якобы связанных с КНР, 7340 — с Турцией. И 1152, считает администрация социальной сети, якобы ведутся в интересах России.

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Видео: YouTube / TwitterUK