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КНДР приостановила зарубежный туризм из-за негативных публикаций в соцсетях
Сегодня, 15:57
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КНДР приостановила зарубежный туризм из-за негативных публикаций в соцсетях

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Въезд туристов приостановили в особую экономическую зону Расон.

Власти КНДР приостановили зарубежный туризм из-за негативных публикаций в социальных сетях. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

По информации источника, Пхеньян обеспокоен негативным восприятием страны, которое формируется из-за публикаций в социальных сетях влиятельных лиц среди тех, кто приезжает в страну. Въезд туристов приостановили в особую экономическую зону Расон.

Ранее эксперты прокомментировали строительство автомобильного моста между РФ и КНДР.

Фото: Pixabay.com

Теги: запрет, кндр, социальные сети, туризм
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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