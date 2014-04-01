КНДР приостановила зарубежный туризм из-за негативных публикаций в соцсетях

Въезд туристов приостановили в особую экономическую зону Расон.

Власти КНДР приостановили зарубежный туризм из-за негативных публикаций в социальных сетях. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

По информации источника, Пхеньян обеспокоен негативным восприятием страны, которое формируется из-за публикаций в социальных сетях влиятельных лиц среди тех, кто приезжает в страну. Въезд туристов приостановили в особую экономическую зону Расон.

Ранее эксперты прокомментировали строительство автомобильного моста между РФ и КНДР.

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