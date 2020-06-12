Пушков оценил решение не приглашать Зеленского на парад Победы

Сенатор считает, что предложение Киев бы отверг.

Член Совета Федерации Алекей Пушков оценил решение не приглашать Владимира Зеленского на парад Победы. Он считает, что поводов приглашать президента Украины 24 июня в Москву нет.

Мнением он поделился на своей странице в Twitter. Сенатор считает, что предложение Киев бы отверг, а после оно бы стало поводом для провокаций со стороны украинских властей, нужных Зеленскому для набора политических очков.

Ранее Пушков высмеял американского историка из-за слов о расизме в России.

Видео: YouTube / Українська правда