Пушков высмеял американского историка из-за слов о расизме в России

Он назвал их чушью и призвал граждан США сосредоточиться на проблемах своей страны.

Член Совета Федерации Алексей Пушков высмеял декана факультета афроамериканских исследований Принстонского университета Эдди Глода из-за слов о расизме в России.

Накануне он в издании Spiegel рассказал, что США — не единственная страна, которая страдает от расизма. По словам Глода, подобная проблема встречается в Европе и России. Он добавил, что неспособность справиться с массовыми протестами говорит о том, что "старая Америка умирает".

Пушков считает, что Глод попытался просто "приплести" Россию. Заявление он сделал на своей странице в Twitter. Он назвал размышление американского историка чушью и призвал сосредоточиться гражданам США на проблемах своей страны.

Расизм наблюдается не у нас, а в США. Алексей Пушков, член Совфеда РФ

Ранее Пушков назвал бредом слова Макфола о беспорядках в США.

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