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В тренерский штаб "Зенита" вошёл Юрий Окрошидзе
Сегодня, 21:59
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В тренерский штаб "Зенита" вошёл Юрий Окрошидзе

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55-летний экс-голкипер сине-бело-голубых продолжит работу в качестве тренера вратарей основной команды.

Тренерский штаб петербургского "Зенита" пополнился новым специалистом. В команду на должность тренера вратарей основной команды вошёл Юрий Окрошидзе, который ранее уже выступал за сине-бело-голубых в качестве голкипера. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

В клубе поздравили 55-летнего специалиста с новым назначением и пожелали ему успехов в работе, сухих матчей для его подопечных и ярких побед. Напомним, минувший сезон команда Сергея Семака завершила на первой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.

Ранее Piter.TV сообщал, что "Зенит" разгромил "Спартак" на рекордной по зрителям "Газпром Арене".

Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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