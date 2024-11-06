Дюков назвал условие проведения финала ЛЧ в Петербурге

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил о наличии устной договорённости с УЕФА. Согласно ей, после снятия санкций с российского футбола Санкт-Петербург сможет принять финал Лиги чемпионов, а Казань — матч за Суперкубок УЕФА.

В понедельник, 6 июля, президент РФС Александр Дюков в интервью "Матч ТВ" заявил, что между Российским футбольным союзом и УЕФА существует устная договорённость о проведении на территории страны международных финалов. Как только будут сняты санкции с российского футбола, Санкт-Петербург получит право принять финал Лиги чемпионов, а Казань — матч за Суперкубок УЕФА.

Напомним, изначально финал Лиги чемпионов — 2022 должен был пройти в Петербурге, а Суперкубок УЕФА — 2023 в Казани. Однако в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах. В результате обе встречи были перенесены в другие города: финал Лиги чемпионов состоялся в Париже, а Суперкубок УЕФА — в греческом Пирее.

Россия уже принимала финалы еврокубков: в 1999 году в Москве на стадионе "Лужники" прошёл финал Кубка УЕФА, а в 2008-м — финал Лиги чемпионов.

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Фото: Piter.TV