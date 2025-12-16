Вечером 17 июня в Петербурге зафиксированы массовые сбои мобильного интернета

Пользователи сообщают о нестабильной работе связи у нескольких операторов, доступны только ресурсы из "белого списка". По данным Downdetector, количество жалоб за последний час достигло почти 300, за сутки — около 2 тысяч.

Вечером 17 июня в Санкт-Петербурге зафиксированы массовые перебои с мобильным интернетом. Согласно данным сервиса Downdetector, за последний час количество жалоб от пользователей достигло почти 300, а за сутки — около 2 тысяч. Горожане сообщают, что связь нестабильна сразу у нескольких операторов, при этом доступны только ресурсы из так называемого "белого списка".

Сбои происходят на фоне отсутствия официальных предупреждений об ограничениях со стороны властей. Аналогичные проблемы уже наблюдались в городе ранее — в частности, во время Петербургского международного экономического форума и атак беспилотников на Ленинградскую область.

Ранее на Piter.TV: накануне на ЗСД в Петербурге образовалась пробка длиной в 5 километров из-за перекрытий.

Главное фото: Piter.TV