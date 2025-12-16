Биржевой норматив продаж бензина в Петербурге могут снизить до 10%

Профильные ведомства готовятся уменьшить максимальный объём реализации топлива на Петербургской бирже с 15 до 10 процентов.

Профильные ведомства рассматривают возможность снижения максимального объёма продаж бензина на Петербургской бирже. По данным источников "Интерфакса", норматив планируют уменьшить с действующих 15 процентов до 10. В случае принятия новые правила будут действовать с июля по сентябрь.

Освободившееся топливо производители направят сельскохозяйственному сектору и социально значимым потребителям. При этом биржевой норматив для дизельного топлива (16 процентов) менять пока не планируют.

Кроме того, чиновники обсуждают введение нового обязательства для нефтетрейдеров, приобретающих топливо на бирже: от них могут начать требовать информацию о следующем покупателе продукта.

Тем временем Росстат опубликовал отчёт о динамике цен на нефтепродукты. За последнюю неделю бензин всех типов в среднем по стране подорожал на 0,95 процента.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге ввели временное ограничение на продажу топлива до 100 литров на автомобиль.

Фото: Piter.TV