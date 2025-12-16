Писательница Аня Амасова сообщила о смерти бизнесмена на 56-м году жизни. Прощание с Крютченко состоится 21 июня в крематории.

В Петербурге на 56-м году жизни скончался основатель издательства "Азбука" Максим Крютченко. О смерти бизнесмена сообщила писательница Аня Амасова (настоящее имя Анна Запаренко) на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Амасова назвала Крютченко самым молодым и красивым "Лучшим издателем года" 1990-х, харизматичным и обаятельным бизнесменом, невероятно умным, талантливым, азартным, рисковым, артистичным, полным энергии, иронии и безбашенной отваги. Писательница призналась, что до сих пор не может поверить в случившееся, и рассказала, что на всех семинарах и лекциях о издателях она всегда приводит несколько восхитительных историй о легендарном издателе и бизнесмене Максиме Крютченко.

Прощание с Крютченко состоится в воскресенье, 21 июня, в крематории.

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Фото: Piter.tv