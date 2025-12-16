Из Петербурга запустят прямые рейсы во Вьетнам до конца 2026 года

Авиакомпания планирует расширить географию полетов и открыть регулярное сообщение между Вьетнамом и Северной столицей. Ранее уже запустили рейсы из Дананга в Москву.

Из Санкт-Петербурга до конца 2026 года планируется запустить прямые рейсы во Вьетнам. Об этом в рамках делового форума Россия – АСЕАН сообщил первый вице-председатель совета директоров авиакомпании Динь Вьет Фыонг. По его словам, ранее уже открыли рейсы из Дананга в Москву, и теперь компания намерена расширить географию полётов, включив в неё Северную столицу.

Напомним, международное авиасообщение России с рядом стран, включая Вьетнам, было возобновлено 27 января 2021 года. Тогда из Москвы в Ханой начали летать самолёты по установленному расписанию.

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Фото: Piter.tv