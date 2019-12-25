Xiaomi выпустила смартфон Poco M2 Pro за $187

По характеристикам новинка напоминает усовершенствованный Redmi Note 9 Pro.

Бренд Poco анонсировал в Индии свой новый смартфон Poco M2 Pro. По характеристикам новинка относится к устройствам средней ценовой категории и напоминает усовершенствованный Redmi Note 9 Pro.

У смартфона 6,67-дюймовый экран с разрешением Full HD+. Процессор – Qualcomm Snapdragon 720G, оперативная память 4/6 Гб, встроенная память 62/128 Гб, также есть возможность расширения памяти microSD-картами.

У смартфона основная камера с четырьмя модулями: главный датчик на 48 Мп, сверхширокоугольный модуль на 8 Мп, макро-модуль на 5 Мп, датчик глубины на 2 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп. Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мА/ч с поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт.

Poco M2 Pro будет доступен в Индии с 14 июля в трех цветах: черном, зеленом и синем. В зависимости от количества памяти, телефон будет стоить от $187 до $227.

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