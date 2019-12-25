Xiaomi представила фитнес-браслет Mi Smart Band 4C

Приобрести Xiaomi Mi Smart Band 4C можно будет по ориентировочной цене 20 евро.

Китайская компания Xiaomi анонсировала новый фитнес-браслет Mi Smart Band 4C, предназначенный для отслеживания физической активности и показателей жизнедеятельности организма.

У гаджета будет прямоугольный дисплей с диагональю 1,08 дюйма, на нем поддерживаете сенсорное управление, на тыльной стороне имеется датчик частоты сердечных сокращений (ЧСС), который позволяет регистрировать изменения пульса во время тренировок или просто в повседневной жизни.

На браслете есть следующие режимы: езда на велосипеде, быстрая ходьба, бег и т.д. Если пользователь фитнес-браслета слишком долго сидит на одном месте, гаджет напомнит ему об этом. Новинка не боится погружений в воду и может на одной подзарядке находится до двух недель.

Приобрести Xiaomi Mi Smart Band 4C можно будет по ориентировочной цене 20 евро.

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Фото: Xiaomi