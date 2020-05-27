Xiaomi перестанет выпускать 4G-смартфоны к концу 2020 года

Все новые модели начнут выходить с поддержкой работы в сетях 5G.

Xiaomi прекратит выпуск 4G-смартфонов к концу 2020 года. Вместо этого компания полностью сосредоточиться на сетях пятого поколения.

Все новые модели начнут выходить с поддержкой работы в сетях 5G. Уже в этом году было выпущено пять смартфонов, которые поддерживают данные сети. На данный момент все усилия направлены для полного перехода на эту технологию.

Сейчас на это тратятся огромные средства.

Ранее Xiaomi представила 5G-смартфоны Redmi 10X и Redmi 10X Pro.

Видео: YouTube/ Argus World