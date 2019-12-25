Xiaomi уже 11 июня представит Mi Band 5

Всего у гаджета будет 11 режимов для занятий спортом.

Компания Xiaomi официально объявила дату презентации нового фитнес-трекера Mi Band 5. Мероприятие состоится уже 11 июня.

Сегодня также официально были объявлены официальные характеристики браслета. У Mi Band 5 будет 5 дополнительных режимов тренировок – это гребля, велосипед, йога, скакалка, эллипс. Всего у гаджета будет 11 режимов для занятий спортом.

Но главной особенностью станет модуль NFC, который позволит оплачивать бесконтактно покупки. Также у браслета будет функция определения уровня насыщения кислородом крови (SpO2) и поддержка голосового помощника Alexa.

Стоимость Mi Band 5 пока не разглашается.

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Фото: Xiaomi