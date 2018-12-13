Xiaomi представила "убийцу флагманов" 

Новый продукт называют так из-за технических характеристик и низкой цены.

Во вторник, 28 мая, Xiaomi представила два новых флагманских смартфона - Redmi K20 и Redmi K20 Pro. Об этом компания сообщила на своем официальном сайте.

Новые продукты называют "убийцей флагманов" из-за технических характеристик и низкой цены. Так, новинка оснащена процессором Qualcomm Snapdragon 855, 6,39-дюймовым дисплеем, 20-мегапиксельной фронтальной камерой и 48-мегапиксельной задней камерой. Кроме того, смартфон получит OLED-дисплей и сканер отпечатка пальцев.

Что касается цены, то с переводом на российский рубль Redmi K20 Pro будет стоить в Китае около 20-28 тысяч рублей.

В Китае продажи стартуют 1 июня. О запуске смартфона в России и цене для российских потребителей Xiaomi пока никакой информации нет.

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Видео:TechDroider