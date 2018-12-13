Трудиться будут более трех тысяч учащихся вузов.

Петербургские студенты отправятся на поиск древностей в Крым. Об этом сообщили в правлении петербургского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации "Российские Студенческие Отряды".

Студентов распределят по направлениям: педагогические, строительные, археологические, сельскохозяйственные, сервисные, экологические, медицинские отряды и отряды проводников. Трудиться будут более трех тысяч учащихся вузов.

Известно, что строительные отряды петербургских студентов будут работать на Керченском мосту и в Североморске. В то же время археологи поедут на раскопки в Крым и Республику Тыва.

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Видео:Piter.TV