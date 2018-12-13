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Вчера, 19:24
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Петербургские автомобилисты засняли на видео лосенка 

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Животное ходило вдоль Новоприозерского шоссе около развязки на Агалатово в сторону Сосново.

Петербуржцы заметили гуляющего лосенка вдоль Новоприозерского шоссе. Видео с животным попало в сеть. 

Петербургский "бемби" мирно гуляет около развязки на Агалатово в сторону Сосново. Водители предупреждают автомобилистов, что в этом районе необходимо быть внимательнее.

Лоси и кабаны вообще тут частые гости. Будьте аккуратны

пишут очевидцы

Напомним, что в мае у лосей началась весенняя миграция. В Ленобласти области их насчитывается около 20 тысяч особей.

Ранее мы сообщали о том, что зампрокурора Петербурга снимется в клипе про котят

Видео:дтп и чп петербург/вк

 

Теги: лоси на дорогах, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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