Петербургские автомобилисты засняли на видео лосенка 

Петербуржцы заметили гуляющего лосенка вдоль Новоприозерского шоссе. Видео с животным попало в сеть.
Петербургский "бемби" мирно гуляет около развязки на Агалатово в сторону Сосново. Водители предупреждают автомобилистов, что в этом районе необходимо быть внимательнее.
Лоси и кабаны вообще тут частые гости. Будьте аккуратны
пишут очевидцы
Напомним, что в мае у лосей началась весенняя миграция. В Ленобласти области их насчитывается около 20 тысяч особей.
Ранее мы сообщали о том, что зампрокурора Петербурга снимется в клипе про котят
Видео:дтп и чп петербург/вк
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