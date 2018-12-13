Петербургские автомобилисты засняли на видео лосенка 

Животное ходило вдоль Новоприозерского шоссе около развязки на Агалатово в сторону Сосново.

Петербуржцы заметили гуляющего лосенка вдоль Новоприозерского шоссе. Видео с животным попало в сеть.

Петербургский "бемби" мирно гуляет около развязки на Агалатово в сторону Сосново. Водители предупреждают автомобилистов, что в этом районе необходимо быть внимательнее.

Лоси и кабаны вообще тут частые гости. Будьте аккуратны пишут очевидцы

Напомним, что в мае у лосей началась весенняя миграция. В Ленобласти области их насчитывается около 20 тысяч особей.

Ранее мы сообщали о том, что зампрокурора Петербурга снимется в клипе про котят

Видео:дтп и чп петербург/вк