Петербуржцев предупредили о начале периода гона у лосей

Комитет по природопользованию просит водителей быть внимательнее на дорогах и обращать внимание на знаки.

В последнее время петербуржцы чаще начали намечать выбегающих на дорогу лосей.

Жители города предупреждают, что у животных начался период гона, то есть период спаривания, сопровождающийся целым набором поведенческих парадигм, индивидуальных для каждого вида. Водителям следует быть внимательнее на дорогах и тем более обращать внимание на знаки.

В случае, если вы заметили лося, лучше остановиться или на низкой скорости покинуть место. Если произошло ДТП, необходимо вызвать сотрудников ГИБДД. Штраф за сбитое дикое животное может компенсировать страховая компания по полису ОСАГО.

Ранее мы писали, что на Дороге жизни ГАЗель насмерть сбила лося.

Фото: РКЦентр "ВЕЛЕС" — помощь диким животным / "ВКонтакте"