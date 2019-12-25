На Дороге жизни ГАЗель насмерть сбила лося

Лося сбили перед постом ГИБДД.

Накануне вечером в Петербурге произошло ДТП с участием дикого животного. Как сообщили очевидцы в соцсетях, на Дороге жизни автомобилист сбил лося.

Лося сбили перед постом ГИБДД, машины объезжали ДТП по правой полосе. Информация о пострадавших не поступала. Но, судя по сообщениями очевидцев, лось скончался на дороге от полученных травм.

Напоминаем, на окраинах Петербурга и в Ленобласти лоси сейчас довольно часто выбегают на проезжую часть. Столкновение с ними не только опасно для жизни и может быть губительным для животного, если ДТП произошло в охранной зоне, то еще светит и большой штраф.

В начале августа лось забрел на конфетную фабрику Порошенко.

Фото: ВК/ "ДТП и ЧП"