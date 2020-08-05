Лось забрел на конфетную фабрику Порошенко

Лесное животное попало на территорию украинского производства.

Лось забрел на конфетную фабрику Петра Порошенко и попал на видео. Кадры на YouTube-канале показали журналисты местного СМИ ТСН. Телеканал объяснил, что лесной зверь разгуливал по улицам Киева. На ролике видно, что дикое животное побаивается городских условий. Однако на территорию производства лось зашел достаточно спокойно. На данный момент информации о местонахождении необычного гостя сведений нет.

Напомним, что конфетная фабрика Roshen считается одним из крупнейших активов бывшего президента Украины. Петр Порошенко должен был продать завод после того, как получил должность главы государства. Однако вместо этого политик передал объект в доверительное управление. Сейчас Порошенко владеет пятью фабриками на Украине и в Венгрии.

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