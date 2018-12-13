Зампрокурора Петербурга снимется в клипе про котят

Эдуард Артюхов сам написал слова для песни.

Во вторник, 28 мая, стало известно о том, что первый заместитель прокурора Петербурга Эдуард Артюхов готовится к съемкам клипа "Не творите зло". Об этом сообщает СМИ.

Эдуард Артюхов сам написал слова для песни, заем ее исполнила рок-группа "Лунный пёс". По словам солиста коллектива Антона Слона, в ролике будут три действующих лица — прокурор, Антон Слон и собака Малинка.

По сюжету, один из героев клипа будет топить котят, а другой их спасать. Кульминацией душераздирающей картины станет припев, в котором музыканты призывают ценить жизнь зверей и детей.

Не топите маленьких котят, не топите маленьких щенят, не губите маленьких зверей, не губите маленьких детей поется в песне

Музыканты отметили, что во время съемок никто не пострадает.

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