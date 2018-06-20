Первый зампрокурора Петербурга снялся в клипе на песню с его стихами

Эдуард Артюхов написал текст роковой композиции для петербургской группы.

Первый заместитель прокурора Санкт-Петербурга снялся в рок-клипе. Эдуард Артюхов написал стихи, на которые лидер группы "Лунный пес" Антон Слон написал музыкальное сопровождение. Он также предложил представителю надзорного ведомства поучаствовать в съемках.

Ролик размещен на просторах Интернета в начале марта. Композиция посвящена погибшим поэтам. По сюжету клипа, Артюхов идет в церковь, а после записывает на листочках стихотворные фразы.

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Видео и фото: Вконтакте/Антон Слон