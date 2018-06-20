Жители Савушкина вновь выступили против застройки сквера "Астаной"

Теперь активисты делают упор на название неугодного местным жителям здания.

Петербургские активисты выступили против застройки сквера на улице Савушкина. В очередной раз местные жители надеются, что строительство делового комплекса "Астана" будет прекращено. С данной просьбой градозащитники обратились к врио губернатора Петербурга Александру Беглову.

Инициативная группа опубликовала пост в социальной сети "Вконтакте", в котором отмечает, что "Астана" уже долгое время фигурирует в негативном контексте из-за недовольства жителей Приморского района застройкой сквера. Они также отметили, что Городской суд постановил, что разрешение на строительство - незаконно.

Как легко можно убедиться, название "многофункционального делового комплекса", связанное с названием столицы дружественного государства, неоднократно упоминалось в СМИ в контексте указанных выше судебных решений. В случае переименования проекта и при продолжении его реализации на улице Савушкина негативный информационный фон будет связан с именем человека, признанного в Казахстане лидером нации пытаются донести до общественности активисты

Напомним, что депутаты постановили исключить участок на савушкина из списка ЗНОП. С 28 марта постановление вступило в законную силу.

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Фото: Piter.tv