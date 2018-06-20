Беглов проверил ход реставрации особняка Гаусвальд

Александр Беглов проинспектировал реставрационные работы в особняке Гаусвальда днем 28 марта. На Каменном острове завершаются работы по восстановлению памятника архитектуры. Врио губернатора назвал отношение специалистов к объекту "отеческими".

Временный градоначальник поблагодарил подрядчиков в мастерстве и ответственности к выполняемым задачам. Чиновник добавил, что работы над домом Гаусвальда стали отличным примером качественного и бережного отношения собственника к обязательствам по сохранению культурной ценности города.

Здесь видно хорошее отношение реставраторов и строителей, которые по-отечески и патриотически подошли к своему делу заявил спикер

Напомним, что здание создано в 1898 году а Большой аллее, 12-14 и является образцом деревянного зодчества.

У нас туристы привыкли видеть только каменные здания, но надо понимать, что первый домик Петра Первого был построен их дерева, поэтому деревянное зодчество также занимает важное место в Петербурге. Есть на что посмотреть, этим надо заниматься и это надо реставрировать резюмировал руководитель Смольного

Ранее Piter.tv писал о том, что с автовокзала на Обводном канале будут ходить автобусы до Иматры.

Фото: Piter.tv