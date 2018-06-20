С автовокзала на Обводном канале будут ходить автобусы до Иматры

С лета маршрут станет ежедневным.

От петербургского автовокзала по набережной Обводного канала начнется регулярное курсирование автобусов до финской Иматры. Организаторы перевозок отмечают, что с лета рейсы будут ежедневными. С шестого апреля по седьмое июня отправиться в путешествие до данных пунктов назначения местные жители смогут только по выходным.

Отметим, что всего транспортное средство будет делать пять остановок. Среди них - аэропорт Лаппеенранты. Известно, что туристические автобусы будут оборудованы кофемашинами, роутером с вай-фаем, биотуалетами и кондиционерами. Также для клиентов будут работать персональные мультимедиа-устройства.

Стоит добавить, что до запуска данного направления, от петербурга курсировали микроавтобусы, которые многие считают небезопасными.

Ранее Piter.tv писал о том, что из Петербурга в Иматру запустят электричку.

Фото: Piter.tv