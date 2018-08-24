Из Петербурга в Иматру запустят электричку

Местные жители с надеждой говорят об прощенном визовом режиме.

В 2019 году представители РЖД заявили о планах запустить электричку до финских городов Лаппеенранта и Иматра. Также состав пройдет через российский Выборг. Новое железнодорожное направление проследует через пункт "Светогорск". На данный момент специалисты занимаются разработкой дорожной карты.

Отметим, что проект также одобряет иностранная таможенная служба соседнего государства. Российская сторона готовит расчеты, необходимые для открытия маршрута. Субподрядчиком выступает ГК "ТРанспортная интеграция". В проекте участвуют сотрудники Регионального союза Южной карелии, МО Иматры, Коувола и Транспортное агентство страны.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербуржец Максим Яковлев рассказал о своем похищении в Абхазии.

Фото: Piter.tv