Из-за этого сад продлит работу.

Во вторник, 28 мая, в Ботаническом саду на несколько часов распустилась "Царица ночи". Об этом сообщили в пресс-службе сада.

Работники сада отметили, что увидеть цветение этого кактуса - везение. Отметим, что Царица ночи цветет всего одну ночь. Увидев цветение впервые, можно загадать желание.

Обычно бутоны кактуса распускаются в июле, но в этом году цвести растение решило в конце мая. Специалисты связывают это с теплой зимой.

По словам экспертов, в этот раз бутонов распустится много,они будут раскрываться в разные ночи. Сад продлит работу до 22:00. С 19:00 в кассах начнут продаваться билеты на вечерние экскурсии по тропическим оранжереям.

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Фото:Ботанический сад БИН РАН/вк