Предприниматели из Петербурга подделывали медизделия

У них было изъято более 6 тыс. поддельных изделий, наклейки для упаковок и финансовые документы.

Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга взяли под стражу двух предпринимателей, подозреваемых в подделке и продаже медицинских изделий. Об этом Piter.TV сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Фигурантами уголовного дела стали два 50-летних предпринимателя из Северной Столицы. Компания одного из них напрямую связана с медицинской сферой.

Полицейские провели обыски на предприятиях и в офисах, принадлежащих подозреваемым. У них было изъято более 6 тыс. поддельных изделий, наклейки для упаковок и финансовые документы.

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