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Xiaomi представила новые смартфоны 12 и 12 Pro

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Обе модели выйдут на рынок в январе 2022 года.

Компания Xiaomi представила новые смартфоны Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro.

Первая модель оснащена AMOLED-экраном диагональю 6,28 дюйма. Второе устройство получило 6,73-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц. Оба смартфона работают на базе новейшего процессора Snapdragon 8 Gen 1, который не будет перегреваться.

Xiaomi 12 получила три камеры на 50, 13 и 5 Мп. Камерный блок Xiaomi 12 Pro состоит из трех сенсоров на 50 Мп каждый. Емкость батареи первой модели составляет 4500 мАч, емкость второго устройства - 4600 мАч. Смартфоны выйдут на рынок в январе 2022 года.

Ранее стало известно, что Apple планирует в 2023 году выпустить первый смартфон без лотка для сим-карты.

Видео: YouTube / Univers Xiaomi

Теги: xiaomi, xiaomi 12, xiaomi 12 pro, смартфоны
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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