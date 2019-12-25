Xiaomi потроллила Apple из-за отсутствия зарядки в коробке с iPhone

В коробке остался только кабель Lightning.

Во вторник, 13 октября, состоялась презентация iPhone 12 от Apple. После презентации на странице Xiaomi в Twitter появилось видео с рекламой нового китайского флагмана.

Ролик, в котором демонстрируется быстрая зарядка, длится всего 5 секунд и заканчивается он фразой: "Не беспокойтесь, мы не забрали ничего из коробки с Xiaomi Mi 10T Pro".

Этот троллинг был пущен в сторону Apple, так как компания убрала из комплекта новых партий iPhone 12 наушники и блок питания. В коробке остался только кабель Lightning.

Фото: Apple