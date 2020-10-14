Apple представила iPhone 12 с 5G и раскрыла цены в России

В этот раз разработчики отказались от закругленных граней корпуса, которые были у предыдущих моделей.

Apple представила 13 октября обновленную модель своего смартфона - iPhone 12. Он поддерживает формат связи 5G.

​​​​​​iPhone 12 имеет OLED-дисплей диагональю 6,1 дюйма. В этот раз разработчики отказались от закругленных граней корпуса, которые были у предыдущих моделей. Сейчас корпус больше напоминает модель пятого поколения. Приобрести телефон можно в белом, черном, синем, зеленом и красном цвете.

Также была выпущена модель iPhone 12 mini, которая имеет диагональ 5,4 дюйма.

Новый смартфон оснащен процессором A14 Bionic и тремя камерами. Две из них, в том числе широкоугольная, расположены на задней панели, одна - на фронтальной. Стоимость маленькой модели составит от $699 (в России - от 69 990 рублей), большой - от $799 (в России - от 79 990 рублей).

iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max

Apple также представила обновленную флагманскую модель своего смартфона - iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

iPhone 12 Pro имеет четыре камеры, три из которых расположены на задней панели, еще одна - на фронтальной. Одна из основных камер имеет технологию ProRAW, что позволит снимать в профессиональном режиме.

iPhone 12 Pro имеет диагональ 6,1 дюйма, iPhone 12 Pro Max - 6,7 дюйма. Эти модели будут представлены в синем, черном, серебристом и золотом цветах.

О 5G

Модели iPhone 12 поддерживают большинство диапазонов 5G. Подробную информацию о поддержке 5G и LTE можно получить у оператора связи или на странице сайта Apple. При этом на данный момент 5G в России есть только в мегаполисах и то на отдельных участках, например, в парке ВДНХ в Москве.

Фото и видео: Apple