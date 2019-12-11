В России Xiaomi поменяет сломанные смартфоны на новые

Чтобы воспользоваться услугой, нужно обратиться в любой магазин Xiaomi.

Компания Xiaomi пообещала россиянам заменить сломанный смартфон на новый. Но это касается только владельцев смартфона Mi Note 10, который бык куплен в период с 16 декабря по 15 января 2020 года. Об этом сообщила "Российская газета".

Новый смартфон можно получить, если во время гарантийного срока (в течение года) смартфону потребовалась замена механической запчасти.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно обратиться в любой магазин Xiaomi. Однако, у услуги есть множество ограничений.

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Видео: YouTube/ YugaTech, Citrus