Xiaomi представила "убийцу флагманов" Redmi K30

Компания Xiaomi представила смартфон Redmi K30, который позиционируется как "убийца флагманов". Запись презентации опубликована на YouTube.
Новый девайс получил IPS-дисплей с диагональю 6,67 дюймов и разрешением Full HD+. Соотношение сторон экрана 20:9, частота обновления 120 Гц. В правом верхнем углу разместился вырез под двойную фронтальную камеру с разрешением 20 и 2 Мп. На задней панели имеется основная камера с четырьмя сенсорами. Главный модуль получил разрешение 64 Мп, дополнительные имеют 5, 8 и 2 Мп.
Redmi K30 работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 765G. Он может поддерживать работу в сетях 5G. В стартовой комплектации аппарат будет иметь 6 Гб оперативной памяти и 64 Гб встроенной. Устройство имеет аккумулятор емкостью 5500 мА·ч, порт USB-C, NFC и аудиоразъем для наушников.
Базовая модель, поддерживающая только 4G, будет стоить 1,6 тысяч юаней (около 14 тысяч рублей). Смартфон с поддержкой 5G обойдется в 2 тысячи юаней (около 18 тысячи рублей). В максимальной комплектации устройство будет стоить 2,9 тысяч юаней (26 тысяч рублей).
Ранее мы писали, что Huawei отказалась от американских комплектующих.
Видео: YouTube / Technical Sane
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