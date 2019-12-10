Xiaomi представила "убийцу флагманов" Redmi K30

Базовая модель, поддерживающая только 4G, будет стоить около 14 тысяч рублей.

Компания Xiaomi представила смартфон Redmi K30, который позиционируется как "убийца флагманов". Запись презентации опубликована на YouTube.

Новый девайс получил IPS-дисплей с диагональю 6,67 дюймов и разрешением Full HD+. Соотношение сторон экрана 20:9, частота обновления 120 Гц. В правом верхнем углу разместился вырез под двойную фронтальную камеру с разрешением 20 и 2 Мп. На задней панели имеется основная камера с четырьмя сенсорами. Главный модуль получил разрешение 64 Мп, дополнительные имеют 5, 8 и 2 Мп.

Redmi K30 работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 765G. Он может поддерживать работу в сетях 5G. В стартовой комплектации аппарат будет иметь 6 Гб оперативной памяти и 64 Гб встроенной. Устройство имеет аккумулятор емкостью 5500 мА·ч, порт USB-C, NFC и аудиоразъем для наушников.

Базовая модель, поддерживающая только 4G, будет стоить 1,6 тысяч юаней (около 14 тысяч рублей). Смартфон с поддержкой 5G обойдется в 2 тысячи юаней (около 18 тысячи рублей). В максимальной комплектации устройство будет стоить 2,9 тысяч юаней (26 тысяч рублей).

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Видео: YouTube / Technical Sane