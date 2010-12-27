Xiaomi показала самый дешевый смартфон Redmi

Оперативная память смартфона – 2-3 Гб, объем флэш-памяти – 32 ГБ.

Сегодня в Индии был представлен смартфон Redmi 8A. Это самая бюджетная среди новых моделей Xiaomi/Redmi. Цена в Индии $92-99 долларов, в Китае ожидается еще более низкая цена.

Оперативная память смартфона – 2-3 Гб, объем флэш-памяти – 32 ГБ. Емкость аккумулятора выросла до 5000 мА/ч. Экран имеет диагональ 6,22 дюйма разрешением HD+.

Основная камера осталась 12-мегапиксельной, но теперь это датчик Sony IMX363. Разрешение фронтальной – 8 Мп. Цветов на выбор три: чёрный, синий и красный.

Ранее Xiaomi показала необычный смартфон Xiaomi Mi MIX Alpha.

Фото: gizmochina.com