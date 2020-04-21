Xiaomi назвала дату презентации MIUI 12 и Mi 10 Lite

Новую оболочку и новый смартфон мир увидит 27 апреля.

Пресс-секретарь китайской компании Xiaomi назвала дату презентации оболочки MIUI 12 и смартфона Mi 10 Lite.

Презентация назначена на 27 апреля. Мобильное устройство Mi 10 Lite получит четырехмодульную камеру с перископом и 50-кратным зумом. Разработчики оснастили смартфон экраном с разрешением Full HD+, на котором расположена фронтальная камера с разрешением в 16 мегапикселей.

Что касается MIUI 12, то, помимо обновленного интерфейса оболочки, компания обещает улучшенную навигацию, темный режим и экономию расхода заряда аккумулятора.

Ранее Xiaomi представила электросамокат Scooter 1S.

Видео: YouTube / TechDroider