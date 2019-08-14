X Фестиваль тюльпанов будет радовать петербуржцев два уикенда

Традиционно полюбоваться цветами можно будет на Елагином острове.

В Петербурге X фестиваль тюльпанов будет радовать горожан два уикенда. Об этом сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский в своем телеграм-канале.

Насладиться красотой цветов можно 14-15 мая и 21-22 мая. К ближайшим выходным зацветут более ранние сорта тюльпанов, к следующим – более поздние. Известно, что в этом году на Елагином острове высадили свыше 200 тыс. цветов 150 сортов.

Основные цветочные композиции посвятили Карлу Росси в честь 200-летия дворцово-паркового ансамбля и Петру Великому.

Ранее на Piter.tv: в Ботаническом саду 7 мая стартует выставка "Мы - не пальмы".

Фото: Telegram / Борис Пиотровский Онлайн