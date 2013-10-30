В Ботаническом саду 7 мая стартует выставка "Мы - не пальмы"

Посетителям расскажут, как ухаживать за настоящей пальмой и за растениями, которые на них очень похожи.

В Ботаническом саду Петра Великого сегодня, 7 мая, стартует выставка "Мы - не пальмы". Посетителям расскажут, как определить настоящую пальму и как ухаживать за растениями, которые напоминают это дерево.

Появились растения похожие на пальмы, которые было легче вырастить и приобрести. Список растений, которые считают пальмами, достаточно большой. Это драцены, юкки, кордилины, саговники, древовидные папоротники, куркулиго, карлюдовика, пахиподиумы, пахиры и другие. У каждого из этих растений свои особенности, а, следовательно, и свои правила содержания. Ботанический сад БИН РАН

Выставку можно посетить с 7 по 10 мая. Гостей будут ждать с 10:00 до 17:30.

Ранее на Piter.tv: с 30 апреля Ботсад переходит на летнее расписание.

Фото: ВКонтакте / Ботанический сад БИН РАН