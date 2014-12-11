Журналисты раскритиковали инициативу Ярослава Качиньского.

Gazeta Wyborcza: строительство Польшей канала через Балтийскую косу выгодно России. Журналисты прокомментировали инициативу лидера правящей политической партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского. Спикер ранее счел, что его проект поможет Варшаве нанести удар Москве. В СМИ полагают, что это лишь поможет российским бизнесменам и приведет к их обогащению.

Авторы статьи напомнили политику о том, что из Калининградского пролива существует единственный выход. Он является часть суверенитета РФ. Создание польского канала в обход Балтийского пролива, по мнению Качиньского, может стать для Варшавы "символом окончательного преодоления зависимости".

Реальность, однако, выглядит совершенно иначе. На канале сколотят состояние россияне. 90% товарооборота порта в Эльблонге, ради которого в первую очередь и строится канал, приходится на Калининградскую область. материал Gazeta Wyborcza

В публикации упоминается о том, что предприниматели из РФ транспортируют через порт Польши товары и сырье. При этом строительство нового канала позволит им увеличить грузооборот, что позитивно скажется на прибыли.

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