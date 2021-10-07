Польша: Евросоюз обсуждает пятый пакет санкций против Белоруссии

Марчин Пшидач напомнил о миграционном кризисе "из-за" Минска.

Марчин Пшидач рассказал о том, что в Евросоюзе ведется обсуждение пятого пакета санкций против белорусского руководства. По информации от заместителя министра внешнеполитического ведомства, ограничения коснутся Минска из-за ситуации с мигрантами на государственной границе с ЕС. Такие сведения гость программ сделал в эфире местной радиостанции Wnet. Запись размещена на YouTube-канале.

Обсуждается пятый транш санкций на европейском уровне. Думаю, что это будет очень чувствительно для режима Лукашенко. Плюс давление международных организаций, которые должны активироваться на минском направлении. Марчин Пшидач, замглавы МИД Польши

Эксперт напомнил журналистам о том, что против Белоруссии уже принимались несколько пакетов с индивидуальными санкциями, а также один экономический пакет мер. В США в последнее время ввели дополнительные ограничения. Они вступят в законную силу с ноября-декабря текущего года.

Польша ожидает удешевления поставок газа после пуска "Северного потока - 2".

Фото и видео: YouTube / Radio WNET

