Марчин Пшидач рассказал о выгодных условиях российского газопровода для Европы.

Польша ожидает удешевления поставок газа после пуска "Северного потока - 2". Об этом в интервью местной радиостанции сообщил заместитель министра внешнеполитического ведомства Марчин Пшидач. Чиновник полагает, что на голубое топливо опустится цена, так как ресурс не будет проходить через территорию Украины. Варшава планирует противодействовать прекращению транзита газа. По мнению специалиста, этот вопрос должен изучаться Европейской комиссией.

Для остановки транзита через Украину будут официально использоваться не политические, а экономические аргументы. Вдруг окажется, что по "Северному потоку - 2" намного дешевле, чем через Украину. К такой аргументации мы можем подготовиться. Марчин Пшидач, замглавы МИД Польши

Напомним, что газовый трубопровод "Северный поток - 2" состоит из двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров ежегодно. Проект тянется от российского побережья по акватории Балтийского моря до ФРГ. Строительство было завершено утром 10 сентября.

Жители Германии обрадовались закачке газа в первую нитку "Северного потока – 2".

Фото и видео: YouTube / Polskie Radio