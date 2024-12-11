Windwalk Games показала трейлер экшен-рогалика SWORN с датой выхода в раннем доступе

Ранний доступ к игре будет доступен геймерам с 6 февраля.

Студия разработки компьютерных игр Windwalk Games представила в социальных сетях новый трейлер своего экшен-рогалика SWORN. В видео создатели проекта раскрыли пользователям дату выхода своего технологического продукта в раннем доступе. Речь идет о старте с шестого февраля. Презентационные кадры демонстрируют динамичный геймплей, а также предлагает попробовать бесплатную демоверсию, доступную в стриминговом сервисе Steam. Сюжет истории будут сосредоточен на группе персонажей, которые пытаются освободить Камелот от заколдованного короля Артура и его рыцарей Круглого стола. Визуальный ряд был разработан под влиянием работ Майка Миньолы, известного аудитории по комиксам про супергероя Хеллбоя.

В демоверсии игроки получат возможность исследовать два биома, посетить хаб, потренироваться с различными вариациями оружия и способностей у главного героя. Дополнительно демоверсия включает в себя уникальные испытания, чтобы познакомить пользователей с механиками геймплея. Напомним, что полная версия SWORN позволит проходить игру как в одиночку, так и в кооперативе до четырёх человек.

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Фото и видео: YouTube / IGN