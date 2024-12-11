Вышел трейлер фантастического фильма "Кракен"

Премьера в России состоится 17 апреля.

Студия "Централ Партнершип" представила трейлер фантастического фильма "Кракен". Режиссером картины выступил Николай Лебедев.

Сюжет фильма расскажет о таинственном исчезновении подводной лодки с секретным оружием в водах Гренландского моря. На ее поиски выдвигается новый экипаж, но сталкивается с огромным монстром, который обитает в морской пучине.

В главных ролях сыграли Александр Петров, Алексей Гуськов, Сергей Гармаш, Виктор Добронравов и другие. Премьера в России состоится 17 апреля.

Ранее Netflix представил трейлер документального сериала "Пережившие падение "Черного ястреба"".

Видео: YouTube / Central Partnership