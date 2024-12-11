Стриминговый сервис Netflix представил трейлер документального сериала "Пережившие падение "Черного ястреба"". Проект состоит из трех серий.
В сериале расскажут о событиях сражения в городе Могадишо, произошедшего в ходе миротворческой операции ООН в Сомали в октябре 1993 года. Авторы проекта также покажут интервью с реальными участниками конфликта с обеих сторон. Мировая премьера состоится 10 февраля.Ранее мы сообщали, что вышел трейлер сериала "Тысяча ударов". Видео: YouTube / Netflix
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