Мировая премьера состоится 10 февраля.

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер документального сериала "Пережившие падение "Черного ястреба"". Проект состоит из трех серий.

В сериале расскажут о событиях сражения в городе Могадишо, произошедшего в ходе миротворческой операции ООН в Сомали в октябре 1993 года. Авторы проекта также покажут интервью с реальными участниками конфликта с обеих сторон. Мировая премьера состоится 10 февраля.