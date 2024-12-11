Вышел трейлер сериала "Тысяча ударов"

Стриминговый сервис Hulu представил трейлер сериала "Тысяча ударов". Шоураннером проекта выступил Стивен Найт.
Сериал расскажет о постиндустриальной революции в Лондоне и о преступном мире, который начал набирать обороты в викторианскую эпоху. В центре сюжета окажутся Алек и Иезекий, прибывших в Великобританию из Ямайки. Друзья втянутся в криминальный мир этого места.
В главных ролях сыграли Малачи Кирби, Стивен Грэм, Эрин Доэрти, Фрэнсис Лавхолл и другие. Мировая премьера состоится 21 февраля.
Ранее мы сообщали, что вышел финальный трейлер фильма "Капитан Америка: Дивный новый мир".
Видео: YouTube / Hulu
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