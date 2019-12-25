Windows 10 будет обновляться раз в год

Разработчики пришли к такому решению, чтобы направить большую часть сил на разработку Windows 10X для смартфонов, в том числе с двумя дисплеями.

Представители Microsoft никак не успокоятся на счет обновлений для Windows 10. Это настоящая головная боль не только для них, но и для пользователей. Именно поэтому в компании было принято решение о выпуске обновлений один раз в год, вместо двух. К нововведениям планируется перейти в следующем году.

Разработчики пришли к такому решению, чтобы направить большую часть сил на разработку Windows 10X для смартфонов, в том числе с двумя дисплеями. Новая операционная система ожидается в первой половине 2021 года.

А в этом году, ориентировочно в октябре-ноябре выйдет последнее "осеннее" обновление.

Ранее Microsoft показала обновленный дизайн Office 365.