  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Windows 10 будет обновляться раз в год
Сегодня, 13:44
90
nastya960

Windows 10 будет обновляться раз в год

0 0

Разработчики пришли к такому решению, чтобы направить большую часть сил на разработку Windows 10X для смартфонов, в том числе с двумя дисплеями.

Представители Microsoft никак не успокоятся на счет обновлений для Windows 10. Это настоящая головная боль не только для них, но и для пользователей. Именно поэтому в компании было принято решение о выпуске обновлений один раз в год, вместо двух. К нововведениям планируется перейти в следующем году.

Разработчики пришли к такому решению, чтобы направить большую часть сил на разработку Windows 10X для смартфонов, в том числе с двумя дисплеями. Новая операционная система ожидается в первой половине 2021 года.

А в этом году, ориентировочно в октябре-ноябре выйдет последнее "осеннее" обновление.

Ранее Microsoft показала обновленный дизайн Office 365.

 

 

Теги: microsoft, windows
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии